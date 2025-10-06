Presidente do São Paulo pede que áudio do VAR seja divulgado: “Quebre o protocolo”

Julio Casares se pronunciou e pediu para CBF publicar o áudio da conversa da arbitragem / Crédito: Jogada 10

O Choque-Rei do último domingo segue rendendo. Após abrir 2 a 0, o São Paulo levou a virada do Palmeiras e perdeu por 3 a 2, mas o que aconteceu antes disso é o que não sai da cabeça dos são-paulinos: os erros da arbitragem de Ramon Abatti Abel. O árbitro deixou de dar um pênalti para o São Paulo e de expulsar Andreas Pereira, do Palmeiras, quando o jogo ainda estava 2 a 0. Os erros geraram reclamações por parte dos jogadores, do técnico Crespo e do presidente Julio Casares. O mandatário tricolor se pronunciou em nota oficial e voltou a falar novamente na manhã desta segunda.