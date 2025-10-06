Paulo Henrique, do Vasco, comemora convocação à Seleção

Lateral não esconde felicidade pela realização de "um sonho", em postagem nas redes sociais; jogador está no Cruz-Maltino desde 2023

O lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, não escondeu a felicidade em surgir na lista de Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira . Nesta segunda-feira (6/10), dia seguinte ao chamado, o jogador foi às redes sociais celebrar a oportunidade – inédita em sua carreira, aliás.

“Ser convocado para defender a Seleção Brasileira é a verdadeira definição de realização de um sonho. Um sonho que começou lá atrás, quando ainda era um menino que dava apenas os primeiros passos no futebol”, inicia o jogador, que ganhou a vaga após o corte de Wesley, da Roma (ITA).

Paulo Henrique, então, lembrou de seus familiares. Religioso, o lateral também agradeceu a Deus, além de lembrar do Vasco em sua celebração.

“É realizar também o sonho do meu pai, dos meus familiares e todos que estão sempre na torcida por mim. Faltam palavras para explicar o que estou sentindo neste momento. Somente agradecer a Deus por me proporcionar tudo isso. Obrigado a todos que sempre estiveram comigo e ao Vasco, por me ajudar a chegar até aqui! A honra e glória é pra ti Jesus!”, encerrou.