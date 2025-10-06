Palmeiras x Grêmio, pelo Brasileirão Sub-17: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes reeditam a final de 2022 da competição e Verdão goleou os gaúchos na primeira fase do Brasileirão

Na competição, o Alviverde terminou na liderança da primeira fase, com 46 pontos, e eliminou o Vasco nas quartas de final. Já o Tricolor ficou em quinto lugar, com 35 pontos, e passou pelo Bragantino na fase anterior. No torneio, Verdão goleou o Imortal por 4 a 1, na oitava rodada do Brasileirão.

Protagonistas da final em 2022, Palmeiras e Grêmio se enfrentam pela semifinal do Brasileirão Sub-17. A partida acontece na noite desta terça-feira (07), às 21h30, na Arena Barueri. A outra semifinal será disputada entre Athletico e Atlético Mineiro .

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada.

Como chega o Palmeiras

O Verdão chega com a melhor campanha da competição. Até aqui, o Alviverde venceu 16 partidas, empatou uma vez e perdeu três. Juan Gabriel é o artilheiro do torneio, com 11 pontos. Além do sucesso no Brasileirão, o Palmeiras também está bem no estadual, após vencer o Brasilis por 2 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Paulistão.

Como chega o Grêmio

O Tricolor tenta superar o fator visitante para alcançar a classificação para a grande decisão. Na fase anterior, o Imortal conseguiu eliminar o Bragantino no interior paulista. Além disso, o Grêmio de vitória na Copa Sul da categoria, contra o Athletico, no CT do Caju, por 2 a 0.

PALMEIRAS X GRÊMIO

Campeonato Brasileiro Sub-17 – Semifinal (Jogo único)

Data e hora: 07 de outubro de 2025 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Luiz Fernando; Niakson, Guilherme Lira, Luccas Ramon e Kauã Nunes; Luis Pacheco, Ruan Yago e Vinicius; Wesley, Juan Francisco e Juan Gabriel. Técnico: Artur Itiro.

GRÊMIO: Gabriel Menegon; Vitor Ramon, David Brendo, Luiz Eduardo e Lucas Rian; Danillo, Tiago e João Borne; Roger, Harlley e Benjamin. Técnico: Henrique Teixeira.

Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosario (SP)

Assistentes: Leonardo Tadeu Pedro (SP) e Felipe Camargo de Moraes (SP)