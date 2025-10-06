Palmeiras solta nota oficial, critica rivais e fala em tentativa de “instaurar o caos”

O Palmeiras emitiu uma nota oficial nesta segunda-feira (6) para se posicionar sobre as polêmicas do clássico contra o São Paulo. O clube manifestou sua preocupação com o que chamou de uma “pressão descomunal que alguns clubes têm exercido publicamente (…) com o intuito de instaurar o caos”. A manifestação é uma resposta direta às fortes reclamações da diretoria são-paulina sobre a arbitragem.

Na nota, o clube alviverde rebate a ideia de que a arbitragem definiu o resultado. Para a diretoria, é “demasiado cômodo creditar a uma decisão do árbitro – e somente a ela – uma virada épica, conquistada com o gosto do suor”. O Palmeiras, inclusive, citou lances que teriam prejudicado a própria equipe no clássico, como as “não expulsões do meio-campista Bobadilla e do zagueiro Alan Franco”.