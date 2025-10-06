Nuno Moreira brinca com curiosa e feliz coincidência pelo Vasco

Português marca no triunfo sobre o Vitória e quando tem participação dele em gol, o Cruz-Maltino vence no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O trinfo sobre o Vitória manteve uma curiosa e feliz coincidência para o Vasco. Se tem gol ou assistência de Nuno Moreira, o Cruz-Maltino sai de campo vitorioso no Campeonato Brasileiro. Afinal, a única vez que isso não aconteceu, foi contra o Cruzeiro, 2 a 0, em São Januário. De bom humor, o português comemorou a escrita positiva. “Sim, eu reparei, mas não foco nisso. Tento sempre ajudar a equipe com gols ou assistências, fazer o melhor que posso. Felizmente, quando eu marco, nós ganhamos, então que eu marque sempre então”.

Nas últimas seis rodadas, Nuno Moreira teve Puma Rodríguez como companheiro pelo lado esquerdo. Agora com o retorno de Lucas Piton, Fernando Diniz terá uma boa dor de cabeça para escalar o lateral pela esquerda. Para o português, existe uma diferença quando joga um destro no setor. "O Puma fez muitos bons jogos enquanto teve as oportunidades, mas é claro que é diferente jogar com um jogador de pé direito ali na linha lateral. Eu tentei me adaptar o máximo que eu consegui. O Puma fez bons jogos e agora o Diniz é quem tem que escolher qual dos dois vai jogar". Nuno Moreira disputou todas as 27 rodadas do Campeonato Brasileiro, sendo titular do Vasco em 26. O português marcou cinco gols e deu cinco assistências.