Novo ensaio sensual? Entenda ação de marketing de Vampeta nas redes sociais

Comentarista esportivo, o ex-Corinthians "driblou" a imprensa e torcedores ao anunciar seu suposto novo ensaio sensual após quase 30 anos
O ex-jogador Vampeta causou um burburinho na última semana ao anunciar um suposto novo ensaio sensual, proibido para menores de 18 anos, nas redes sociais. Acontece que o anúncio do comentarista esportivo foi, na verdade, uma ação de marketing junto à ‘BETesporte’ para conscientização sobre o jogo responsável.

Sem dar muitos detalhes sobre a ação, Vampeta simplesmente apareceu reproduzindo uma das fotos mais populares de seu ensaio para “G Magazine”, em 1999 — sem camisa, sensualizado com as traves do gol. O registro, inclusive, gerou forte repercussão nas redes sociais e na imprensa esportiva na última terça-feira (30).

“Meu Segundo ensaio +18. 02 Outubro – 14:00. Prepare-se”, tinha anunciado o ex-jogador nas redes. A verdadeira campanha, porém, levou o mote de “Nem tudo é o que parece”, visando justamente chamar atenção para importância de alerta-se sempre quanto ao uso responsável das redes sociais e do jogo restrito à maioridade.

Dado ao tom do post inicial, que reuniu cerca de 800 mil views aclamadas sobretudo pelas referências usadas, muitos pensaram que tratava-se de uma nova edição do ensaio realizado há 27 anos.

“Nosso objetivo foi mostrar que, assim como na vida, no universo das apostas é preciso olhar além da primeira impressão. Jogar é divertido, gera emoção, mas desde que seja com responsabilidade, consciência e segurança. Se esses conceitos não estão respeitados, deixa de ficar divertido”, iniciou Heitor Melo, Chief Marketing Officer (CMO) da plataforma.

“A ideia de trabalhar essa comunicação com o Vampeta passou por sabermos do grande alcance que ele tem. De fato, conseguimos transmitir uma mensagem importante, de forma leve, e que impactou milhares de pessoas”, completou.

Veja o post

O ex-jogador se manifestou sobre o marketing e descreveu a experiência como marcante. “Quando propuseram essa ação, achei a ideia genial. Desde o post inicial venho recebendo centenas de mensagens, mas o recado final é claro: jogo é diversão, mas precisa ter consciência, e apenas para maiores de idade”, opinou.

