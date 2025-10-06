Marlon atinge meta de partidas e Grêmio irá fazer compra de forma parcelada

O lateral-esquerdo Marlon foi protagonista na derrota do Grêmio para o Bragantino não apenas por lance em que houve a marcação de um pênalti contestável. Mesmo com o revés, o defensor atingiu a meta de 25 partidas prevista no contrato de empréstimo com o Cruzeiro para ativar a cláusula de compra. Assim, mesmo com a exigência, o Imortal não precisará cumprir o acordo em liquidar os 3,5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 18 milhões na cotação atual) à viste e imediatamente.

Isso porque, segundo apuração do portal “gaúcha zh”, o clube fechou um acordo durante as tratativas que fará o pagamento para a aquisição em 11 parcelas. No caso, o Tricolor gaúcho se responsabilizará em pagar 300 mil dólares (cerca de R$ 1,6 milhão na cotação atual). Como o empréstimo ainda está em vigor, o primeiro depósito precisa ser feito somente na próxima temporada. Inclusive, o Grêmio provavelmente quitará o montante em dois anos.