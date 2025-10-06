Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lucho Acosta vira “maestro” e se firma no Fluminense

Argentino é o líder de passes certos no terço final do Time de Guerreiros
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Um dos reforços do Fluminense na temporada, Lucho Acosta se firmou no time titular e assumiu o papel de “maestro”. O argentino ocupou a lacuna deixada por Ganso, que tem sofrido com problemas físicos neste ano, e se tornou um dos protagonistas desde que estreou. Assim, ele é o único reforço da última janela de transferências que, até o momento, caiu nas graças dos tricolores.

Desde que estreou, Luciano Acosta é líder de passes certos no terço final do Fluminense. Ao todo, foram 107. Em 11 jogos, sendo seis como titular, o argentino fez dois gols e deu uma assistência, além de ter dado 18 passes decisivos, segundo o “SofaScore”. Dessa forma, o meia se tornou o “maestro” do meio-campo tricolor e tem impressionado, principalmente, pela sua agilidade.

Na última janela de transferências, o Fluminense contratou o Lucho Acosta e Santiago Moreno para suprir a saída de Arias para o futebol inglês. O segundo, contudo, ainda não conseguiu espaço e chegou a ficar afastado com Renato Gaúcho. Porém, voltou a receber chance nos minutos finais da vitória sobre o Atlético, já sob o comando de Zubeldía.

Maestro do Fluminense nos últimos anos, Ganso foi diagnosticado com uma miocardite na pré-temporada. Dessa forma, precisou passar por cirurgia e não reconquistou o espaço com Renato Gaúcho. Já no ano passado, o camisa 10 já havia perdido espaço com Mano Menezes, tendo uma queda de minutos em relação ao período com Fernando Diniz. Mesmo assim, foi peça fundamental na luta contra o rebaixamento.

Fluminense

