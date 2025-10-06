Kaio Pantaleão está fora da temporada no Botafogo

Zagueiro rompeu os ligamentos do joelho esquerdo na vitória sobre o Bahia e agora só retorna aos gramados em 2026

O zagueiro Kaio Pantaleão não joga mais na temporada 2025 pelo Botafogo. O jogador rompeu os ligamentos do joelho esquerdo na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, na última quarta-feira. Além de desfalcar o time no resto do ano, ele vai perder o primeiro semestre de 2026, já que precisará de nove meses para se recuperar da lesão. Ele, portanto, passará por cirurgia nos próximos dias.

O jogador sofreu ruptura do ligamento colateral medial, ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão do menisco medial no joelho esquerdo. A lesão aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo na partida contra o Bahia. O defensor tentou uma finalização quando se chocou com o goleiro Ronaldo. O arqueiro caiu sobre a perna esquerda dele, que ficou no gramado com muitas dores.