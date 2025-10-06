Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kaio Pantaleão está fora da temporada no Botafogo

Zagueiro rompeu os ligamentos do joelho esquerdo na vitória sobre o Bahia e agora só retorna aos gramados em 2026
Autor Jogada 10
O zagueiro Kaio Pantaleão não joga mais na temporada 2025 pelo Botafogo. O jogador rompeu os ligamentos do joelho esquerdo na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, na última quarta-feira. Além de desfalcar o time no resto do ano, ele vai perder o primeiro semestre de 2026, já que precisará de nove meses para se recuperar da lesão. Ele, portanto, passará por cirurgia nos próximos dias.

O jogador sofreu ruptura do ligamento colateral medial, ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão do menisco medial no joelho esquerdo. A lesão aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo na partida contra o Bahia. O defensor tentou uma finalização quando se chocou com o goleiro Ronaldo. O arqueiro caiu sobre a perna esquerda dele, que ficou no gramado com muitas dores.

Assim, Pantaleão saiu de campo chorando. Logo depois, o zagueiro passou por testes físicos no vestiário e fez exames de imagem no último sábado que confirmaram o rompimento do ligamento.

Contratado em junho deste ano junto ao Krasnodar, o zagueiro ganhou a vaga de titular na defesa do Botafogo ao lado de Barboza. Ao todo, ele soma 15 jogos pelo Alvinegro na temporada. Por fim, Kaio Pantaleão é mais um jogador do Glorioso a ter lesão grave. O zagueiro Bastos, que já não atua há quase oito meses, e o goleiro Neto, que está fora da temporada com uma ruptura do músculo da coxa direita.

Botafogo

