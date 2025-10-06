Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogadores do Flamengo ficam de fora da convocação do Uruguai para amistosos

Viña, Varela, De la Cruz e Arrascaeta não aparecem na lista de Marcelo Bielsa para duelos com República Dominicana e Uzbequistão
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

O técnico Marcelo ‘El Loco’ Bielsa anunciou, nesta segunda-feira (6), a convocação da seleção do Uruguai para a Data Fifa de outubro. De forma incomum, a lista tem apenas 18 atletas, sendo dois deles do Palmeiras, um do Red Bull Bragantino e nenhum do Flamengo.

Nesse sentido, Emiliano Martinez e Facundo Torres, ambos do Alviverde, estarão com a delegação celeste que mede forças com a República Dominicana na próxima sexta-feira (10), e com o Uzbequistão, na segunda (13), na Malásia. Além disso, outro ‘brasileiro” que está na lista uruguaia é Ignácio Laquintana, do Massa Bruta.

