Jogadores do Flamengo ficam de fora da convocação do Uruguai para amistosos

Viña, Varela, De la Cruz e Arrascaeta não aparecem na lista de Marcelo Bielsa para duelos com República Dominicana e Uzbequistão

O técnico Marcelo ‘El Loco’ Bielsa anunciou, nesta segunda-feira (6), a convocação da seleção do Uruguai para a Data Fifa de outubro. De forma incomum, a lista tem apenas 18 atletas, sendo dois deles do Palmeiras, um do Red Bull Bragantino e nenhum do Flamengo.

Nesse sentido, Emiliano Martinez e Facundo Torres, ambos do Alviverde, estarão com a delegação celeste que mede forças com a República Dominicana na próxima sexta-feira (10), e com o Uzbequistão, na segunda (13), na Malásia. Além disso, outro ‘brasileiro” que está na lista uruguaia é Ignácio Laquintana, do Massa Bruta.