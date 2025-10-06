Jardim critica curto período de descanso dos atletas do Cruzeiro: “Teve impacto neste jogo”

Treinador afirma que exaustão em virtude do calendário pesou no empate por 1 a 1 com o Sport, lanterna do Brasileirão, pela 27ª rodada / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro tinha tudo para colar de vez em Palmeiras e Flamengo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Contudo, a equipe mineira enfileirou chances diante do Sport, no Mineirão, e ficou apenas no empate por 1 a 1 com o lanterna da competição. Na coletiva de imprensa, o técnico Leonardo Jardim alegou que o elenco está cansado por causa do intenso calendário. “A equipe do Cruzeiro está extremamente cansada neste momento e precisa se recuperar. Vamos aproveitar para fazer uma recuperação até a próxima quinta-feira. Depois, na sexta-feira, vamos folgar e, no sábado, vamos começar a preparar o nosso próximo jogo (clássico). Mas é importante recuperar os jogadores, porque eu senti hoje que os jogadores importantes da equipe, como o Lucas, como o Christian, estavam com os níveis de fadiga extremamente altos”, disse.

Dessa forma, esse período de recuperação será justamente em uma semana de Data Fifa. Afinal, a Raposa só volta a campo no dia 15 de outubro, quando enfrentará o rival Atlético-MG pela 28ª rodada do Brasileiro. Nova preocupação Diante do Leão da Ilha, o Cruzeiro atuou muito desfalcado, sem Kaio Jorge, Fabrício Bruno, William e Lucas Romero. Assim, o treinador teve que adaptar algumas peças e teve uma nova dor de cabeça. Isso porque Matheus Henrique sentiu fortes dores na costela ainda na primeira etapa e precisou sair de campo. Além disso, Christian e Sinisterra também sentiram ao fim da partida. “Em relação ao Matheus Henrique possivelmente é uma fratura na costela. Vamos ver o que se passa. O Christian é uma fadiga, principalmente no tendão de Aquiles, que já estava limitando ele, mas, depois do jogo do Flamengo, cresceu. O Sinisterra sentiu os posteriores. Sabemos que é um jogador de risco e teve essa situação. Além do cansaço que falei dos outros jogadores, o mais importante é aproveitarmos essa parada para recuperar bem’, frisou, e criticou o curto período de descanso.