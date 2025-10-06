Internacional planeja intensificar melhora física do elenco durante a Data Fifa

Comissão técnica considera que jogadores do Colorado apresentam um declínio físico nos últimos compromissos pelo excesso de viagens e jogos / Crédito: Jogada 10

O auxiliar técnico Emiliano Díaz ressaltou que haverá uma atenção à parte física do Internacional durante o período sem jogos durante a Data Fifa. Com isso, a nova comissão técnica terá o desafio de melhorar a questão do condicionamento em oito dias de atividades. Este será o intervalo anterior à partida contra o Mirassol, em 15 de outubro. O entendimento interno é que o elenco apresenta um declínio nesse aspecto durante os últimos embates pelo excesso de viagens e partidas. Por isso, a exigência de uma readaptação física. Inclusive, o próprio volante Bruno Henrique apontou como uma das razões para a sequência de resultados negativos que a equipe estava “correndo errado”. Desta forma, havia a impressão de um desgaste maior. A declaração de Emiliano Díaz durante a última coletiva depois da vitória sobre o Botafogo, no último sábado (04), reforça essa questão.