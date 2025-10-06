Ídolo mexicano é preso por suspeita de abuso sexual infantil

Um dos maiores nomes do futebol mexicano, o ex-jogador Omar Bravo, foi preso em Zapopan, no estado de Jalisco, sob suspeita de abuso sexual infantil. O Ministério Público local investiga o ex-atacante de 45 anos por acusações de violência contra uma adolescente em diversas ocasiões nos últimos meses. De acordo com o jornal inglês ‘Daily Mail’, autoridades mexicanas afirmaram em comunicado que existe a preocupação de que Bravo possa ter “cometido atos semelhantes antes”. A investigação segue em andamento, enquanto o ex-atleta, detido durante uma operação policial, deverá comparecer ao tribunal nos próximos dias.

O ex-jogador já solicitou um advogado de defesa para acompanhá-lo durante o processo. Investigação e acusações As denúncias contra Bravo indicam que os abusos ocorreram de forma reiterada ao longo dos últimos meses. De acordo com o Ministério Público, há diligências em curso para identificar outras possíveis vítimas, mas não há, por ora, detalhes adicionais. O intuito é sobretudo preservar o sigilo do caso. O ex-jogador ainda não se pronunciou publicamente sobre as acusações e sua última aparição registrada ocorreu no Hall da Fama do Futebol Mundial, em León, em 2024.