Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haaland diz viver melhor fase da carreira

Haaland diz viver melhor fase da carreira

Artilheiro do Manchester City credita ótimo momento ao nascimento do filho e à tranquilidade fora de campo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Erling Haaland vive um início de temporada impressionante com a camisa do Manchester City. O artilheiro já marcou 12 gols em somente nove partidas, incluindo o que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Brentford no último domingo (5).

LEIA MAIS: Clube francês quer empréstimo de Endrick, do Real Madrid

Dessa maneira, o atacante norueguês disse estar atravessando o melhor momento da carreira e creditou parte desse desempenho a uma mudança pessoal: o nascimento do filho, em dezembro.

“Estou, sim, na melhor fase da minha vida. Nunca me senti tão bem. É claro que o preparo físico é importante, mas o mental conta muito também. Ter um filho me ajudou nisso, porque agora consigo desligar um pouco do futebol”, afirmou em entrevista à ‘AP News’.

“Antes eu pensava demais em tudo, ficava me preocupando com detalhes. Agora, chego em casa e só quero relaxar e aproveitar o tempo com meu filho”, completou Haaland.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar