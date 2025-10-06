Guardiola, do City, quebra recorde de Ferguson na Premier League: “É uma honra”Espanhol tornou-se o treinador a atingir 250 vitórias mais rapidamente na história da competição e superou dois comandantes lendários
O técnico Pep Guardiola tem enfileirado recordes ao longo de sua carreira. Desta vez, o profissional tornou-se o treinador a atingir 250 vitórias mais rapidamente na história da Premier League. Assim, isso ocorreu no triunfo do Manchester City por 1 a 0 sobre o Brentford em Londres, quando o comandante necessitou de 349 partidas para alcançar tal feito.
Dessa forma, o espanhol, de 54 anos, desbancou as lendas Alex Ferguson e Arsène Wenger, que não atuam mais como treinadores, e o colega David Moyes, do Everton. Os dois primeiros chegaram a 250 vitórias com 404 e 423 jogos respectivamente, enquanto Moyes o fez em sua 645ª partida.
“Ganhamos muito. Caso contrário, você não consegue esse feito sem ganhar muitos jogos. É uma honra para mim estar ao lado de Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger, vou convidá-los para um bom jantar. Talvez não em Manchester, talvez iremos a outro lugar com mais sol. Não, faremos em Manchester”, disse.
Com 18 títulos pelos Citizens, o treinador possui em seu currículo uma Champions League, seis edições da Premier League e um Mundial de Clubes. Na entrevista, o comandante agradeceu a todos que fazem parte do dia a dia do Manchester.
“É uma honra, um prazer de fazer parte disso na história da Premier League. Tenho que agradecer ao clube, à diretoria, aos jogadores e ao meu staff, porque foram muitos jogos e fizemos tudo mais rápido e melhor. Muito, muito feliz. Agora vamos em busca de mais 250”, concluiu.