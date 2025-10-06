Guardiola, do City, quebra recorde de Ferguson na Premier League: “É uma honra”

“Ganhamos muito. Caso contrário, você não consegue esse feito sem ganhar muitos jogos. É uma honra para mim estar ao lado de Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger, vou convidá-los para um bom jantar. Talvez não em Manchester, talvez iremos a outro lugar com mais sol. Não, faremos em Manchester”, disse.

Com 18 títulos pelos Citizens, o treinador possui em seu currículo uma Champions League, seis edições da Premier League e um Mundial de Clubes. Na entrevista, o comandante agradeceu a todos que fazem parte do dia a dia do Manchester.

“É uma honra, um prazer de fazer parte disso na história da Premier League. Tenho que agradecer ao clube, à diretoria, aos jogadores e ao meu staff, porque foram muitos jogos e fizemos tudo mais rápido e melhor. Muito, muito feliz. Agora vamos em busca de mais 250”, concluiu.