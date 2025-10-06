Grêmio pedirá a exclusão de cartões de defensores contra o Bragantino

Atitude do Imortal integra movimento de reclamação contra a arbitragem no Brasileirão. Clube também se manifesta sobre afastamento de árbitros / Crédito: Jogada 10

O Grêmio reivindicará o cancelamento dos cartões que o zagueiro Kannemann e o lateral-esquerdo Marlon receberam na derrota para o Bragantino. A decisão integra um movimento do Imortal em sua reclamação contra o desempenho da arbitragem. No caso, na partida pela 27ª rodada do Brasileirão, que ocorreu no último sábado (04). De acordo com informação do “ge”, o Tricolor gaúcho fará o pedido para excluir os cartões tanto presencialmente e através de documento. Neste segundo cenário, o clube encaminhará um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Inclusive, dirigentes do Grêmio programaram uma visita à sede da instituição no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (06).

Outras atitudes ocorrerão nos próximos dias no intuito de solicitar esclarecimentos sobre as falhas de arbitragem. A alta cúpula da diretoria promoverá um rodízio em reuniões que ocorrerão na CBF. Especificamente o presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Alexandre Rossato, o diretor de futebol Guto Peixoto e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari. CBF faz intervenção inicial Por sinal, a entidade comunicou, no último domingo (05/10), o afastamento dos árbitros principais de campo e de vídeo do duelo entre o Imortal e o Bragantino. Portanto, Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Casto, respectivamente, serão “condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades. A intervenção da CBF também teve como alvos Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva. Tratam-se dos juízes principais de campo e de vídeo, respectivamente, da vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o São Paulo. O Tricolor gaúcho se manifestou sobre a atitude em nota oficial para o “ge”.

“(O clube) achou uma medida positiva porque visa impedir que novos erros graves sejam cometidos. Por outro lado, sabe que não é suficiente porque, no fundo, é necessário um trabalho consistente para a qualificação da arbitragem brasileira. Só no Brasileiro e na Copa do Brasil deste ano fomos prejudicados em 15 lances decisivos. E apenas neste final de semana tivemos mais uma demonstração clara de prejuízos ao Grêmio e outros clubes. Lutamos por uma arbitragem justa, que não interfira nos resultados das partidas porque os prejuízos aos clubes são enormes, dentro e fora de campo.” Jogadas questionáveis contra o Grêmio O árbitro Lucas Casagrande considerou que houve uma agressão de Kannemann no zagueiro Pedro Henrique. Na oportunidade, o defensor argentino teria aberto o braço antes de uma cobrança de falta. A propósito, a jogada ocorreu aos 42 minutos da primeira etapa. Posteriormente, já nos acréscimos, Marlon recebeu o cartão amarelo como advertência por reclamar da indicação de pênalti. Aos 53 minutos da etapa final, Praxedes finalizou, houve desviou no lateral-esquerdo do Imortal e saiu pela linha de fundo. Em um primeiro momento, Lucas Casagrande apontou escanteio, mas em seguida, Castro Júnior acionou o juiz no árbitro de vídeo.