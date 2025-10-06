Goiás x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

Em turbulência e com seis desfalques, Esmeraldino recebe o Galo, que joga com força máxima e sonha com o G4 da Série B / Crédito: Jogada 10

A 31ª rodada da Série B do Brasileirão apresenta um confronto de equipes em momentos opostos. Nesta terça-feira (7), o Goiás recebe o CRB às 21h30 (horário de Brasília), na Serrinha. A partida coloca frente a frente o vice-líder do campeonato, que vive uma fase de instabilidade, e um time que sonha em se aproximar do G4. O duelo é crucial para a parte de cima da tabela. O Goiás, que vem de três empates seguidos e perdeu a liderança, precisa da vitória em casa para não se complicar na briga pelo acesso. Já o CRB, décimo colocado, quer aproveitar a boa fase e os desfalques do rival para conquistar um resultado que o coloque de vez na luta por uma vaga na elite.

Onde assistir A partida entre Goiás e CRB, pela 31ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+. Como chega o Goiás O Goiás chega para a partida vivendo um momento de turbulência e com o sinal de alerta ligado. Apesar de ser o vice-líder, a equipe de Vagner Mancini não vence há três jogos, vindo de três empates consecutivos. Essa sequência, aliás, custou a liderança da competição, aumentando a pressão por uma vitória em casa. A situação do Esmeraldino é ainda mais complicada pelo grande número de desfalques. São seis ausências importantes no total. Os jogadores Lucas Ribeiro, Brayann e Jajá estão suspensos. Além deles, Pedrinho, Artur Caíke e Lucas Lovat estão no departamento médico, forçando o treinador a escalar uma equipe bastante modificada. Como chega o CRB O CRB chega a Goiânia em um bom momento e sonhando com objetivos maiores no campeonato. A equipe alagoana faz uma campanha regular e está na 10ª posição. O time, aliás, vem embalado por ter vencido dois de seus últimos três compromissos e está a apenas cinco pontos do G4, o que torna o jogo um confronto direto.