Flamengo x Racing: veja o valor dos ingressos para jogo da Libertadores

Venda dos bilhetes inicia nesta terça-feira (7) para os sócios do Rubro-Negro, enquato para público geral no dia 17 de outubro / Crédito: Jogada 10

O Flamengo já divulgou as informações de ingressos para o duelo contra o Racing-ARG, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. A venda dos bilhetes para a torcida rubro-negra terá início nesta terça (7), e o valor mais barato para o público geral será de R$ 350, enquanto o mais caro será de R$ 2 mil. A partida vai ocorrer no dia 22 de outubro. LEIA MAIS: Flamengo terá elenco completo durante a Data Fifa

Do dia 7 a 17 de outubro, as vendas são exclusivas aos associados do programa “Nação”, respeitando as prioridades de cada plano. Para os sócios-torcedores, as entradas custam, portanto, de R$ 87,5 a R$ 845, dependendo dos respectivos descontos. Para o público geral, a venda será aberta às 10h de 17 de outubro, pela internet, com ingressos de R$ 350 a R$ 2.000 (R$ 175 a R$ 1.037,50). Entretanto, as informações para a torcida visitante, entretanto, ainda não foram informadas. A entrada mais barata, afinal, é para o Setor Sul. Em comparação à partida do Estudiantes, o Flamengo colocou os bilhetes no valor de R$ 200, sendo o mais barato daquela partida. Portanto, uma diferença de R$150. Por fim, o ingresso para o Setor Norte, destinado as principais torcidas organizadas do time carioca, está no valor de R$ 400.

Confira os valores dos ingressos para Flamengo x Racing Norte – Nação Maraca 1: R$100,00

– Nação Maraca 2: R$140,00

– Nação Maraca 3: R$160,00

– Público Geral: R$400,00 (meia R$200,00). Sul – Nação Maraca 1: R$87,50

– Nação Maraca 2: R$122,50

– Nação Maraca 3: R$140,00

– Público Geral: R$350,00 (meia R$175,00). Leste Superior – Nação Maraca 1: R$112,50

– Nação Maraca 2: R$157,40

– Nação Maraca 3: R$180,00

– Público Geral: R$450,00 (meia R$225,00).