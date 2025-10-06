Flamengo manda recado a Everton Ribeiro após diagnóstico de câncer

Rubro-Negro se solidariza com meia do Bahia, que atuou pelo clube entre 2017 e 2023 e conquistou 11 títulos neste período / Crédito: Jogada 10

O Flamengo manifestou seu apoio ao meia do Bahia, Everton Ribeiro, que revelou um diagnóstico de câncer na tireoide há cerca de um mês. O clube carioca, assim, desejou força ao seu ídolo rubro-negro, que passou por cirurgia nesta segunda-feira (6). “Everton, hoje o vermelho e preto não são as cores que você defende, mas saiba que para sempre vai te acompanhar “e proteger como o Manto de Nossa Senhora”, como você declarou uma vez. O Flamengo e a Nação te desejam muita força e uma pronta recuperação, Everton Ribeiro”, escreveu em nota.