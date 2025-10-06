Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo avalia multar Wallace Yan após expulsão

Jogador ficou em campo apenas dez minutos na derrota diante do Bahia, neste domingo (5), na Fonte Nova
O Flamengo não recebeu bem a expulsão de Wallace Yan na derrota diante do Bahia por 1 a 0, neste último domingo (5), na Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão. Após um mês, o jogador voltou a receber oportunidade, contudo, ficou em campo apenas por dez minutos antes de ser expulso. Assim, a diretoria rubro-negra avalia aplicar uma multa, segundo o “ge”.

Em breve, o Flamengo vai definir o que vai fazer. A diretoria estuda aplicar uma multa em cima do seu salário ou apenas uma advertência. Contudo, independente da decisão, Wallace Yan vai ser chamado para conversar com o diretor de futebol José Boto e o técnico Filipe Luís na reapresentação do elenco, quarta-feira (8), no Ninho do Urubu.

Wallace Yan substituiu Arrascaeta aos 22 minutos do segundo tempo. Logo assim que entrou, discutiu com o lateral-direito Gilberto. Pouco depois, aos 29, recebeu o primeiro cartão amarelo por reclamar com o quarto árbitro. Na sequência, aos 32, recebeu o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho, por atingir o camisa 2 do Bahia com o braço. Dessa forma, atuou apenas por dez minutos.

A expulsão de Wallace Yan minou qualquer chance de reação do Flamengo. Afinal, o Rubro-Negro jogava com um a menos desde os 12 minutos do primeiro tempo, quando Danilo foi expulso. O Bahia abriu o placar na primeira etapa, mas não ameaçou muito a meta rubro-negra, o que deixou a partida aberta. Contudo, com dois a menos, faltou perna para reagir.

