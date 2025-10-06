Fabio Cannavaro é o novo técnico da seleção do Uzbequistão

Ex-jogador assume seleção asiática, que já se garantiu na próxima edição da Copa do Mundo. nos Estados Unidos, México e Canadá

A seleção do Uzbequistão, que já está garantida na próxima Copa do Mundo, em 2026, anunciou a contratação do ex-zagueiro Fábio Cannavaro como novo treinador. Assim, o italiano, que foi campeão do Mundial em 2006, na Alemanha, assim como melhor do mundo naquela temporada, terá a chance de vinte anos depois voltar a disputar o torneio, agora à beira do campo.

Vale lembrar que a seleção tinha em seu comando, de forma interina, Timur Kapadze. O profissional assumiu depois de Srecko Katanec abdicar do cargo para cuidar da saúde.