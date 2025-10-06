Ex-mandatário do Espanyol e filho entram em briga ao fim do jogo contra o Betis

O jogo entre Espanyol e Betis pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, que ocorreu, no último domingo (05/10),em Barcelona, teve desentendimentos no campo e nas arquibancadas. O ambiente hostil para o Betis teve início depois do goleiro Paul López, que teve uma passagem pelo Espanyol, defender um pênalti nos acréscimos do duelo. A intervenção foi decisiva, já que assegurou o resultado positivo do Betis por 2 a 1. Com o fim da partida, o conflito passou para um dos camarotes do estádio RCDE.

De acordo com informações do jornal “Marca” participaram da briga Joan Collet, ex-presidente do Espanyol entre 2012 e 2016. Ele acompanhava o jogo ao lado do filho. O desentendimento, aliás, ocorreu porque alguns torcedores do Betis celebraram de maneira enfática a defesa do goleiro Paul López. A atitude causou incômodo em parte dos torcedores do Espanyol e causou a confusão. Assim, os envolvidos discutiram e trocaram empurrões.