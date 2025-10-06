Everton Ribeiro revela cirurgia após diagnóstico de câncer

O meio-campista Everton Ribeiro, ex-Flamengo e atualmente no Bahia, anunciou, em suas redes sociais, que fez uma cirurgia nesta segunda-feira (6) para tratar de um câncer na tireoide. O jogador de 36 anos teve o diagnóstico da doença há cerca de um mês e agora seguirá em recuperação após a operação.

Apesar do diagnóstico, Everton Ribeiro seguiu atuando normalmente pelo Bahia. No período de um mês, o meio-campista disputou oito partidas pelo Tricolor de Aço, incluindo a final da Copa do Nordeste, a volta das quartas de final da Copa do Brasil e seis rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele, aliás, esteve em campo na vitória contra o Flamengo.