Elenco do Corinthians ganha folga no início da Data Fifa

Jogadores terão três dias de descanso antes do início da preparação para o clássico contra o Santos, no dia 15

Depois da vitória contra o Mirassol, no último sábado (04), o elenco do Corinthians recebeu folga de três dias no início da pausa para a Data Fifa. O time alvinegro volta aos trabalhos na próxima quarta-feira (08), quando inicia a preparação para a partida contra o Santos, que acontece no dia 15.

No período, o Timão contará com o desfalque de quatro jogadores, que estão servindo suas seleções. O goleiro Hugo Souza, que está com o Brasil na Ásia, o zagueiro Félix Torres, que disputará amistosos pelo Equador, Romero, que está com o Paraguai, e Memphis Depay, que entra em campo com a Holanda pelas Eliminatórias.