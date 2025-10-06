Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Elenco do Corinthians ganha folga no início da Data Fifa

Elenco do Corinthians ganha folga no início da Data Fifa

Jogadores terão três dias de descanso antes do início da preparação para o clássico contra o Santos, no dia 15
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois da vitória contra o Mirassol, no último sábado (04), o elenco do Corinthians recebeu folga de três dias no início da pausa para a Data Fifa. O time alvinegro volta aos trabalhos na próxima quarta-feira (08), quando inicia a preparação para a partida contra o Santos, que acontece no dia 15.

No período, o Timão contará com o desfalque de quatro jogadores, que estão servindo suas seleções. O goleiro Hugo Souza, que está com o Brasil na Ásia, o zagueiro Félix Torres, que disputará amistosos pelo Equador, Romero, que está com o Paraguai, e Memphis Depay, que entra em campo com a Holanda pelas Eliminatórias.

Além deles, o Corinthians ainda conta com jogadores que estão em recuperação no departamento médico. Entre eles estão os meias Rodrigo Garro e André Carrillo, o volante Charles, o zagueiro André Ramalho e o atacante Vitinho.

Para o clássico, Dorival Júnior não contará com o goleiro Hugo Souza e o lateral-esquerdo Matheus Bidu, suspensos. O Timão soma 33 pontos e ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar