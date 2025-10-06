Dupla do Palmeiras é convocada pelo Uruguai e vira dor de cabeça para Abel

Técnico do Palmeiras terá mais desfalques para montar o time contra o Juventude / Crédito: Jogada 10

Um dia após vencer o Choque-Rei de virada fora de casa, o Palmeiras já não tem mais tempo para comemorar o triunfo diante do São Paulo e a tomada da liderança do Brasileirão. No próximo sábado, o Palmeiras já tem um compromisso pelo Brasileiro, mesmo em meio à Data Fifa. O Verdão recebe o Juventude, no Allianz Parque, em jogo atrasado, e Abel Ferreira terá que quebrar a cabeça com os desfalques para escalar sua equipe.

Nesta segunda, o técnico do Palmeiras recebeu a notícia de que Facundo Torres e Emi Martínez foram convocados pela Seleção do Uruguai. A dupla será desfalque certo para o duelo do próximo sábado. Os jogadores vão estar à disposição de Marcelo Bielsa nos amistosos uruguaios contra República Dominicana e Uzbequistão. Palmeiras tem outros desfalques Vitor Roque recebeu o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e também não estará disponível contra o Juventude. Flaco López, companheiro de ataque de Roque, também será desfalque, convocado pela Seleção da Argentina.