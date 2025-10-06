Diretoria do São Paulo se reúne com CBF e ouve explicações de lances polêmicos

A diretoria do São Paulo se reuniu com a CBF na noite desta segunda-feira (06) e teve acesso ao áudio dos lances polêmicos no clássico contra o Palmeiras. O executivo de futebol do clube, Rui Costa, teve uma reunião por videoconferência com Rodrigo Cintra e Péricles Bassols, que comandam a comissão de arbitragem da entidade.

De acordo com o jornalista André Hernan, Rui Costa escutou a narração do árbitro de vídeo nos lances polêmicos. Ilbert Estevam da Silva, não recomendou revisão no lance de Tapia por considerar que o volante Allan escorregou na jogada. Além disso, o VAR também analisou que o chileno não conseguiria chegar na bola. Em outro lance reclamado pelo Tricolor, não houve recomendação de revisão para um possível cartão vermelho para Andreas Pereira por considerar que o meia chegou antes na bola.