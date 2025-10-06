Diretor do Flamengo critica arbitragem do futebol brasileiro: “Deixa suspeitas”

José Boto detona atuação de de Ramon Abatti Abel no jogo entre Palmeiras e São Paulo, no Morumbis, pela 27ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Flamengo teve dois jogadores expulsos no revés para o Bahia por 1 a 0, neste domingo (5), em Salvador. Assim, logo após a partida, o diretor de futebol José Boto detonou a arbitragem do futebol brasileiro. No entanto, o alvo não foi o José Pereira de Lima, mas sim a atuação de Ramon Abatti Abel no jogo entre São Paulo e Palmeiras, concorrente do Rubro Negro pelo título do Brasileirão. “Falar um pouco sobre a percepção que eu tinha quando eu estava na Europa e que se falava muito da arbitragem brasileira. Eu não estava dentro e não percebia, hoje consigo perceber. Não falo dos jogadores (do Flamengo), perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora a expulsão tenha condicionado o jogo todo. Mas o que se passou em outros campos é vergonhoso. Nós tentamos falar com o presidente da CBF, com o presidente da comissão de arbitragem todas as semanas, mas continua igual”, disse Boto.

“O que acontece em outros campos deixa suspeitas do que se passa por trás. O árbitro, que nos prejudicou na quinta-feira passada, teve como prêmio ir apitar o jogo do nosso rival. E fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isso. Não podemos fazer mais, que é falar com eles, mostrar os lances que nos prejudicam e ver nossos principais rivais serem ajudados da forma como são. O Flamengo não pode chegar e invadir a CBF, é a CBF que tem que explicar por que os critérios são diferentes, por que o que é falta em um jogo não é falta em outro, por que o VAR não intervém quando tem que intervir. A CBF tem que explica”, completou. Reclamação na CBF Ao longo do Choque-Rei deste domingo (5), muitos lances polêmicos chamaram a atenção, com críticas ao desempenho de Ramon Abatti Abel. Entre eles, o São Paulo reclamou de uma jogada de pênalti e uma possível lance de expulsão que envolveu Andreas Pereira. Com isso, o Flamengo estuda levar a reclamação à CBF nos próximos dias. O dirigente, então, respondeu se acha que há um favorecimento ao Palmeiras na atual edição do Brasileirão.