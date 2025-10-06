Depay atrasa em apresentação à Holanda por roubo de seu passaporte

Técnico Ronald Koeman expõe frustração. Expectativa é que atacante consiga se apresentar à Federação da Holanda nos próximos dias

De acordo com a instituição, a nova programação é que Depay solucione o problema e arrume um voo nos próximos dias e consiga se apresentar ao elenco da seleção. Inclusive, o atacante retornou aos gramados recentemente, depois de se recuperar de uma contusão muscular na coxa direita. Ele ficou quase um mês sem condições de entrar em campo e atuou poucos minutos na vitória do Corinthians sobre o Mirassol, no último sábado (04/10), pela 27ª rodada do Brasileirão.

O atacante Memphis Depay sofreu um imprevisto e não conseguiu se apresentar dentro do prazo à seleção da Holanda. O principal obstáculo para tal adiamento foi o roubo de seu passaporte. A previsão era de que ele desembarcasse na Europa na noite do último domingo (05/10), segundo informação da Federação Holandesa de Futebol (KNVB).

O técnico da equipe nacional, Ronald Koeman, expôs sua frustração com o adiamento da chegada de Depay em sua apresentação. Entretanto, admitiu que o episódio não foi responsabilidade do atacante.

“Isso é lamentável, principalmente para Memphis, mas também para nós. Naturalmente, queremos começar os preparativos para uma pausa internacional com o elenco completo. Ao mesmo tempo, há uma situação de forma maior. Esperamos que ele possa viajar para se juntar a nós no campo de treinamento o mais rápido possível”, indicou o comandante.

Simbolismo de Depay e luta por vaga na Copa

A Holanda ainda está na disputa por uma vaga na próxima Copa do Mundo, em 2026. Por sinal, durante a Data Fifa, a seleção enfrentará Malta como visitante, na próxima quinta-feira (09), e a Finlândia, em Amsterdã, no próximo domingo (12), Memphis tem um papel fundamental e representativo na equipe nacional, já que é o maior artilheiro da história com 52 gols em 104 jogos.

