De olho no Corinthians, Vojvoda tem baixa importante no Santos

Treinador terá um desfalque importante no clássico diante do Corinthians / Crédito: Jogada 10

O alerta vermelho está mais do que ligado no Santos. Fora de casa, o Peixe foi derrotado por 3 a 0 para o Ceará e segue à beira da zona de rebaixamento. A equipe está a três pontos de distância para o primeiro time dentro do Z4, o Vitória. O próximo compromisso do Peixe no Brasileirão, no entanto, vem apenas após a parada para a Data Fifa, no dia 15 de outubro. O Santos terá pela frente o clássico diante do Corinthians, na Vila Belmiro, às 21h30 e Vojvoda já sabe que terá problemas.

Bastante utilizado em um revezamento no comando de ataque do Santos, o atacante Tiquinho Soares recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Ceará e vai cumprir suspensão automática contra o Corinthians, no dia 15. O jogador tem alternado momentos com Lautaro Diáz, e nos últimos jogos tem sido uma peça usada por Vojvoda para formar uma dupla com o argentino. Além de Tiquinho, outro desfalque certo para a partida diante do Corinthians é Neymar. O camisa 10 segue em tratamento de lesão e deve retornar aos gramados somente no final de novembro. Apesar de Tiquinho, Vojvoda pode ter retorno Se Tiquinho Soares está suspenso e não enfrenta o Corinthians, Juan Pablo Vojvoda provavelmente vai ganhar um “reforço caseiro”: o retorno de Victor Hugo.