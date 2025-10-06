Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

De olho no Corinthians, Vojvoda tem baixa importante no Santos

Treinador terá um desfalque importante no clássico diante do Corinthians
O alerta vermelho está mais do que ligado no Santos. Fora de casa, o Peixe foi derrotado por 3 a 0 para o Ceará e segue à beira da zona de rebaixamento. A equipe está a três pontos de distância para o primeiro time dentro do Z4, o Vitória.

O próximo compromisso do Peixe no Brasileirão, no entanto, vem apenas após a parada para a Data Fifa, no dia 15 de outubro. O Santos terá pela frente o clássico diante do Corinthians, na Vila Belmiro, às 21h30 e  Vojvoda já sabe que terá problemas.

Bastante utilizado em um revezamento no comando de ataque do Santos, o atacante Tiquinho Soares recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Ceará e vai cumprir suspensão automática contra o Corinthians, no dia 15. O jogador tem alternado momentos com Lautaro Diáz, e nos últimos jogos tem sido uma peça usada por Vojvoda para formar uma dupla com o argentino.

Além de Tiquinho, outro desfalque certo para a partida diante do Corinthians é Neymar. O camisa 10 segue em tratamento de lesão e deve retornar aos gramados somente no final de novembro.

Apesar de Tiquinho, Vojvoda pode ter retorno

Se Tiquinho Soares está suspenso e não enfrenta o Corinthians, Juan Pablo Vojvoda provavelmente vai ganhar um “reforço caseiro”: o retorno de Victor Hugo.

O meio-campista está em fase final de transição do departamento médico para o campo após lesão na coxa direita e deve voltar ao time após três partidas como ausência.

 

 

