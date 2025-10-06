Data-Fifa chega com líderes do Brasileirão em realidades distintas

Enquanto Palmeiras mantém ânimo lá no alto durante a pausa, Flamengo tanto pede que recebe ducha de água fria para trabalho nos dias sem jogos / Crédito: Jogada 10

O Campeonato Brasileiro entrou no terço final com três clubes na disputa pelo troféu, mas sejamos francos. Esse título já está bem encaminhado. E para o Palmeiras. Afinal, o encanto com Filipe Luís já acabou, e o Flamengo involui. Falta direção técnica, que fique claro. Já o Cruzeiro corria por fora antes da 27ª rodada e provou ao empatar com o lanterna Sport em pleno Mineirão que não terá fôlego para brigar até o fim. São três pontos a menos que o time paulista e dois jogos a mais.

Independentemente de o Palmeiras ser beneficiado na rodada com o pênalti não marcado a favor do São Paulo, a equipe de Abel tem seu mérito. Afinal, mostra jogo após jogo que quer mais do que os outros. E na fase em que estão Flaco López e Vitor Roque, é improvável quer perca a liderança do Brasileirão. Enquanto isso, o Rubro-Negro até começou com Pedro de titular contra o Bahia, fora de casa. Mas seu treinador optou pela estratégia errada ao iniciar recuado a fim definir nos contragolpes. O adversário, aliás, poderia ter decidido a partida na primeira etapa. Brasileirão mais alviverde Após a Data Fifa, ainda que o Rubro-Negro derrote o cambaleante Botafogo na próxima rodada e o próprio Verdão dia 19, no Maracanã, o time de Abel — caso vença o Bragantino no Allianz — ficaria com a mesma quantidade de triunfos do rival (18) e um jogo a menos. Desse modo, uma nova vitória do Alviverde, quando for igualar a quantidade de jogos, o colocará com a vantagem de um triunfo a mais, já passado o confronto direto no Maracanã.