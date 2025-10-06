Cruzeiro vive maior série sem vencer no Brasileiro

Na briga pelo título, Raposa chegou a terceiro jogo sem vitória e conquistou apenas dois dos últimos nove pontos disputados

Nos últimos três jogos, o Cruzeiro enfrentou o Vasco, Flamengo e Sport, respectivamente. Assim, a Raposa perdeu para o Cruzmaltino por 2 a 0 em São Januário, empatou com o Rubro-Negro por 0 a 0 no Maracanã, em confronto direto pela liderança, e por fim, buscou o empate por 1 a 1 contra o Sport no Mineirão.

Na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro engatou a maior série sem vencer nesta temporada. O empate com o Sport, por 1 a 1, no Mineirão, pela 27° rodada da competição , foi o terceiro jogo seguido sem vitória da Raposa.

Vale ressaltar que o Cruzeiro já teve outros momentos de tropeço na competição. Até o momento, portanto, ainda não teve duas derrotas consecutivas. No entanto, a Raposa já viveu um momento pior, no início do ano. Logo na chegada do técnico Leonardo Jardim, o clube mineiro ficou quatro jogos sem vencer, somando três derrotas e um empate.

A “crise” acontece em um momento importante na temporada. Afinal, os sete pontos que ficaram para trás, deixaria o Cruzeiro na ponta da tabela com vantagem. A Raposa é a terceira colocada, com 52 pontos. Palmeiras e Flamengo aparecem nas primeiras colocações, ambos com 55 pontos. Porém, as duas equipes tem jogos a menos em relação ao clube mineiro. O Verdão tem dois jogos atrasados, enquanto o Rubro-Negro tem uma partida faltando.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.