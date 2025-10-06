Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro vive maior série sem vencer no Brasileiro

Na briga pelo título, Raposa chegou a terceiro jogo sem vitória e conquistou apenas dois dos últimos nove pontos disputados
Autor Jogada 10
Na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro engatou a maior série sem vencer nesta temporada. O empate com o Sport, por 1 a 1, no Mineirão, pela 27° rodada da competição, foi o terceiro jogo seguido sem vitória da Raposa.

Nos últimos três jogos, o Cruzeiro enfrentou o Vasco, Flamengo e Sport, respectivamente. Assim, a Raposa perdeu para o Cruzmaltino por 2 a 0 em São Januário, empatou com o Rubro-Negro por 0 a 0 no Maracanã, em confronto direto pela liderança, e por fim, buscou o empate por 1 a 1 contra o Sport no Mineirão.

Vale ressaltar que o Cruzeiro já teve outros momentos de tropeço na competição. Até o momento, portanto, ainda não teve duas derrotas consecutivas. No entanto, a Raposa já viveu um momento pior, no início do ano. Logo na chegada do técnico Leonardo Jardim, o clube mineiro ficou quatro jogos sem vencer, somando três derrotas e um empate.

A “crise” acontece em um momento importante na temporada. Afinal, os sete pontos que ficaram para trás, deixaria o Cruzeiro na ponta da tabela com vantagem. A Raposa é a terceira colocada, com 52 pontos. Palmeiras e Flamengo aparecem nas primeiras colocações, ambos com 55 pontos. Porém, as duas equipes tem jogos a menos em relação ao clube mineiro. O Verdão tem dois jogos atrasados, enquanto o Rubro-Negro tem uma partida faltando.

