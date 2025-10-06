Conselho do Fluminense aprova contas de 2024

Em reunião nesta segunda-feira (6), 54 votaram a favor / Crédito: Jogada 10

O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou nesta segunda-feira (6) as contas referentes ao exercício de 2024. Em reunião realizada no Salão Nobre das Laranjeiras, a maioria dos conselheiros votaram a favor. Dessa forma, foram 54 votaram a favor, cinco contra e houve uma abstenção. Assim, o Conselho Fiscal emitiu parecer favorável à aprovação sem ressalvas. No ano passado, o Fluminense conseguiu a maior receita operacional de sua história. Afinal, o Tricolor arrecadou R$ 684 milhões com premiações, vendas de jogadores, aumento de patrocínios, entre outras receitas. Assim, houve um aumento de 174% em relação ao faturamento de 2019, quando iniciou a gestão do presidente Mário Bittencourt.