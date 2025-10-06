Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho do Fluminense aprova contas de 2024

Conselho do Fluminense aprova contas de 2024

Em reunião nesta segunda-feira (6), 54 votaram a favor
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou nesta segunda-feira (6) as contas referentes ao exercício de 2024. Em reunião realizada no Salão Nobre das Laranjeiras, a maioria dos conselheiros votaram a favor. Dessa forma, foram 54 votaram a favor, cinco contra e houve uma abstenção. Assim, o Conselho Fiscal emitiu parecer favorável à aprovação sem ressalvas.

No ano passado, o Fluminense conseguiu a maior receita operacional de sua história. Afinal, o Tricolor arrecadou R$ 684 milhões com premiações, vendas de jogadores, aumento de patrocínios, entre outras receitas. Assim, houve um  aumento de 174% em relação ao faturamento de 2019, quando iniciou a gestão do presidente Mário Bittencourt.

Além disso, o Fluminense registrou resultado positivo pelo terceiro ano consecutivo. Recentemente, o Tricolor divulgou uma prestação de contas da gestão. Entre 2019 e 2024, o clube aumentou a receita em três vezes e conseguiu dobrar o valor de sua receita média, mesmo com os impactos da pandemia entre 2020 e 2021.

Em meio ao aumento da receita operacional e das aprovações das contas, o Fluminense estuda se tornar SAF no futuro. Após três anos e meio de estudos em busca de um modelo, a proposta para criação de uma sociedade foi entregue ao Conselho Deliberativo, no último dia 8.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar