Conselho do Flamengo se reúne para tratar imbróglio com Libra

O Conselho Deliberativo do Flamengo vai se reunir nesta terça-feira (6), na sede da Gávea, para discutir o imbróglio com a Libra. A reunião, aliás, partiu do próprio presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Afinal, ele pretende esclarecer os últimos acontecimentos, além do rumo da gestão diante da atual situação.

Na última semana, o Flamengo conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que bloqueou o repasse de uma parcela de R$ 77 milhões a todos os clubes da Libra, referente à audiência. Afinal, o Rubro-Negro, agora sob a gestão de Luiz Eduardo Baptista, discordou dos critérios do grupo para distribuição do dinheiro.