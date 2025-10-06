Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho do Flamengo se reúne para tratar imbróglio com Libra

Encontro acontecerá nesta terça-feira (7), na Gávea
O Conselho Deliberativo do Flamengo vai se reunir nesta terça-feira (6), na sede da Gávea, para discutir o imbróglio com a Libra. A reunião, aliás, partiu do próprio presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Afinal, ele pretende esclarecer os últimos acontecimentos, além do rumo da gestão diante da atual situação.

Na última semana, o Flamengo conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que bloqueou o repasse de uma parcela de R$ 77 milhões a todos os clubes da Libra, referente à audiência. Afinal, o Rubro-Negro, agora sob a gestão de Luiz Eduardo Baptista, discordou dos critérios do grupo para distribuição do dinheiro.

A ação, que tramita em segredo de justiça, gerou reação dos clubes da Libra. Em nota, eles criticaram a postura do Flamengo, que divulgou “informações selecionadas e distorcidas”. A Libra, aliás, ressaltou que os critérios de distribuição do dinheiro foram aprovados por unanimidade, inclusive pelo próprio Flamengo. Até o ano passado, o presidente era Rodolfo Landim.

Portanto, existe a expectativa que os conselheiros do Flamengo questionem a atual administração ou até mesmo a gestão anterior, caso se identifiquem algum tipo de prejuízo. Além disso, a reunião tem o intuito de debater o tema de forma construtiva e encontrar soluções que beneficiem o clube em meio ao embate.

