Com expulsão, Wallace Yan perde nova chance no Flamengo

Atacante, que ainda tem respaldo de Filipe Luís, leva o vermelho com 10 minutos em campo e prejudica o Rubro-Negro em derrota
Wallace Yan perdeu uma nova oportunidade com a camisa do Flamengo. Na derrota por 1 a 0 para o Bahia, no último domingo (5), o atacante entrou aos 22 minutos do segundo tempo, levou dois cartões amarelos e foi expulso aos 32. Assim, ele deixou o time rubro-negro com dois jogadores a menos na Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Ele (Wallace Yan) vem treinando muito bem. É um jogador importante para mim. Cometeu um erro muito grave e nos prejudicou. Ele é muito novo ainda. Não conversei ainda com ele. São nesses aspectos que tenho que melhorar minha equipe, que o mental não influencie para o negativo, que fique sempre com o mental estável. A expulsão dele complicou, mas o time continuou dando a vida”, disse o técnico Filipe Luís em coletiva.

O jogo contra o Bahia poderia ser a chance mais consistente de participação em campo, desde a eliminação do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Diante do Atlético, Wallace Yan foi um dos pontos positivos, mas perdeu um pênalti decretou a eliminação. Também contra o Galo, mas pelo Brasileirão, o garoto discutiu com Hulk, Everson e Lyanco.

Depois disso, o jovem atacante entrou faltando 15 minutos contra o Inter (Brasileiro), um minuto contra o mesmo Colorado, mas na Libertadores, e quatro minutos contra o Juventude. Ou seja, praticamente um mês sem entrar em campo pelo Flamengo.

Wallace é visto como um bom menino e que não dá trabalho no dia a dia do Flamengo. Filipe Luís, aliás, gosta dos treinamentos dele. Nentanto, tem mostrado personalidade forte em campo, o que o prejudica. Agora, o treinador tem a Data Fifa para tentar “ajustar” o menino do Ninho.

Wallace Yan no Flamengo

Na temporada, Wallace Yan acumula 32 jogos, com oito gols marcados. São 998 minutos em campo com o técnico Filipe Luís. O melhor momento aconteceu após o garoto do Ninho destacar-se no Mundial de Clubes, com gols contra Chelsea-ING e Los Angeles-FC.

Após o duelo com o Galo, no qual teve desentendimentos com Hulk e Lyanco, Wallace Yan foi “para a geladeira”. Entre 17 de agosto e 14 de setembro, atuou por 20 minutos em três partidas. Depois, só voltou a campo neste domingo (5), contra o Bahia.

