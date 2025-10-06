Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clube francês quer empréstimo de Endrick, do Real Madrid

Sem espaço com Xabi Alonso, atacante brasileiro de 19 anos pode receber proposta na próxima janela de transferências
O Olympique de Marselha está de olho em Endrick, atacante do Real Madrid. De acordo com informações do ‘Le10Sport’ e do programa espanhol ‘El Chiringuito’, divulgadas nesta segunda-feira (6), o clube francês está interessado na contratação por empréstimo do jovem brasileiro.

Aos 19 anos, Endrick busca mais oportunidades e ainda não entrou em campo nesta temporada com a camisa do Real Madrid. O atacante não tem sido prioridade para o técnico Xabi Alonso, que tem dado preferência a nomes como Gonzalo García no setor ofensivo.

Dessa maneira, o Olympique de Marselha deve seguir acompanhando a situação e pode formalizar uma proposta em janeiro, quando abre a próxima janela de transferências do futebol europeu.

O contrato de Endrick com o clube merengue vai até junho de 2030.

