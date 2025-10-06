CBF divulga áudio do VAR de pênalti em triunfo do Vasco sobre o Vitória

Confronto, em São Januário, teve a reclamação por causa dos dois cartões amarelos de Lucas Halter, que deixou o Leão da Barra com um a menos

A CBF divulgou, na noite deste domingo (5), o áudio de um dos gols do Vasco no triunfo por 4 a 3 sobre o Vitória, em São Januário, pelo Brasileirão. Assim, o lance ocorreu aos 20′ do segundo tempo, quando a bola tocou no braço de Raúl Cáceres, dentro da área rubro-negra.

Dessa forma, a entidade mostrou o diálogo entre Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho, árbitro da partida, e Caio Max Augusto Vieira, responsável pelo árbitro de vídeo no jogo.