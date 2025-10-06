CBF divulga áudio do VAR de pênalti em triunfo do Vasco sobre o Vitória

CBF divulga áudio do VAR de pênalti em triunfo do Vasco sobre o VitóriaConfronto, em São Januário, teve a reclamação por causa dos dois cartões amarelos de Lucas Halter, que deixou o Leão da Barra com um a menos
A CBF divulgou, na noite deste domingo (5), o áudio de um dos gols do Vasco no triunfo por 4 a 3 sobre o Vitória, em São Januário, pelo Brasileirão. Assim, o lance ocorreu aos 20′ do segundo tempo, quando a bola tocou no braço de Raúl Cáceres, dentro da área rubro-negra.
Dessa forma, a entidade mostrou o diálogo entre Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho, árbitro da partida, e Caio Max Augusto Vieira, responsável pelo árbitro de vídeo no jogo.
VAR: “Essa mão está antinatural, acima do ombro. Pare o jogo. Recomendo revisão por possível penal, tá? Ele cabeceia a bola para o meio da área e o jogador, com a mão antinatural acaba bloqueando a bola”
Árbitro: “Braço está ampliado, ele cabeceia para dentro da área. Ele assume o risco. Vou voltar ao jogo com tiro penal, sem cartão amarelo”.
Outro lance polêmico
Após o gol de Rayan, de pênalti, outro lance despertou a reclamação por parte dos jogadores do Vitória, com a expulsão de Lucas Halter. Afinal, o defensor recebeu dois amarelos ao longo da partida e foi mais cedo para o vestiário. Na súmula, Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho descreveu os cartões da seguinte maneira:
1º cartão: “desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem”, aos 20 minutos do segundo tempo;
2º cartão: “por empurrar seu adversário de forma acintosa com a bola fora de jogo”, aos 25 minutos do segundo tempo.
Por fim, com o triunfo, o Cruz-Maltino se afastou ainda mais da zona de rebaixamento e terá pela frente o Fortaleza, dia 15, às 21h30 (de Brasília), no Castelão. O Rubro-Negro, por sua vez, segue no Z4 e se prepara para encara o arquirrival Bahia no dia 16 de outubro.
