CazéTV estende alcance internacional com novo acordo de transmissão gratuita

Canal liderado por Casimiro Miguel expande seu impacto fora do país visando especialmente a transmissão da Copa do Mundo 2026
A CazéTV deu mais um passo significativo para valorizar seu portfólio e ampliar presença no cenário esportivo internacional. Isso porque o canal digital liderado por Casimiro Miguel fechou acordo com  a Associação de Futebol Argentino (AFA) para exibir os próximos jogos da seleção campeã do mundo — que serão disputados nesta Data Fifa de outubro.

Liderada por Lionel Messi, a Albiceleste enfrentará a Venezuela no dia 10 de outubro, às 21h (de Brasília). Três dias depois, no mesmo horário, o adversário será Porto Rico, também em amistoso pré-Copa. Os jogos acontecerão em solo argentino e serão exibidos gratuitamente nas plataformas digitais da CazéTV, incluindo Youtube e Twitch.

Os compromissos, ainda que amistosos, terão um impacto diferente para os argentinos e muito mais simbólico em relação aos outros sul-americanos. Afinal, as partidas marcam também a provável despedida de Messi das competições internacionais com a camisa da seleção em jogos na América do Sul.

Laboratório para Copa do Mundo

As partidas fazem parte da preparação da seleção argentina para defender o título mundial na próxima edição de Copa do Mundo, em 2026, nos EUA, México e Canadá. Embora os adversários — Venezuela e Porto Rico — não estejam classificados à competição, os duelos servirão de testes e observações para Scaloni.

A convocação argentina inclui nomes que atuam no futebol brasileiro, como Flaco López e Aníbal Moreno, ambos do Palmeiras. A presença dos atletas reforça a conexão da seleção argentina com o cenário sul-americano e deve atrair o interesse dos torcedores brasileiros durante as transmissões.

Projeto de cobertura total da CazéTV

O acordo dá forma ao avanço do canal em seu projeto a longo prazo, com foco absoluto na Copa do Mundo de 2026. Em julho deste ano, por exemplo, a emissora firmou um contrato histórico com a FIFA, que garante a transmissão de todos os 104 jogos do torneio. Aliás, a Cazé foi a única a garantir 100% das partidas em seu acordo.

A emissora de Casimiro Miguel irá, portanto, exibir em suas plataformas todas partidas programadas para fases de grupos e mata-mata até a final da competição. Parte das transmissões contará com exclusividade entre os canais digitais abertos do Brasil.

Além das partidas ao vivo, o canal também poderá exibir os melhores momentos e destaques dos jogos nas redes sociais, expandindo o alcance da cobertura. O modelo segue o formato adotado em 2022, quando transmitiu jogos da Copa do Mundo do Catar e atingiu grandes índices de audiência.

Agora é oficial: A COPA DO MUNDO FIFA 2026 É NOSSA!#CopaNaCazéTV pic.twitter.com/mRAkUpOnwJ

— CazéTV (@CazeTVOficial) July 13, 2025

A Globo, habituada em liderar transmissões da Copa, também adquiriu direitos para edição de 2026, mas de forma restrita. Isso porque o canal exibirá apenas 56 das 104 partidas da competição — incluindo alguns duelos do mata-mata. Já o SBT, que tem investido novamente no setor esportivo, seguirá o padrão de confrontos limitados.

Agenda da Argentina com transmissão nacional

10 de outubro – Argentina x Venezuela – 21h
• 13 de outubro – Argentina x Porto Rico – 21h

