Campanha de rebaixado! Returno do Atlético é inferior ao do lanterna do Brasileiro

Campanha de rebaixado! Returno do Atlético é inferior ao do lanterna do BrasileiroEm oito partidas na competição, Galo teve apenas uma vitória; Distância para zona de rebaixamento é de quatro pontos
O Atlético Mineiro vive uma fase turbulenta no Campeonato Brasileiro. Afinal, no segundo turno da competição, o Galo tem um aproveitamento inferior ao do Sport, lanterna na tabela.
Em oito partidas, o clube mineiro venceu um, empatou dois e perdeu cinco. Ou seja, conquistou cinco pontos e tem o aproveitamento de 20,83%. O Sport tem 21% em todo o campeonato. Assim, o Leão amarga a lanterna da competição e tem a pior campanha no geral. No recorte do returno, o Sport soma uma vitória, três empates e três derrotas em sete partidas, com um aproveitamento de 28.57%.
A última derrota do Atlético, portanto, aconteceu no sábado (4), contra o Fluminense, no Maracanã. O Tricolor venceu por 3 a 0, mas a postura dos jogadores do Galo foi o que chamou atenção. Aliás, Paulo Bracks, executivo de futebol do Alvinegro, soltou o verbo sobre a campanha do clube no returno do Brasileiro.
“É inadmissível com o elenco que nós temos, com a estrutura que temos, sermos o pior time do returno. Acabou”, disse.
Apesar da derrota no último jogo, o Galo somou quatro pontos cruciais nos outros dois jogos – vitória contra o Mirassol e empate com o Juventude, respectivamente. Assim, o Atlético tem essa diferença na tabela quanto aos times que estão na zona de rebaixamento.
Vale ressaltar, portanto, que Atlético Mineiro e Sport vão se enfrentar na quarta-feira (8), na Arena MRV, em partida atrasada pela 14° rodada da competição.
