Campanha de rebaixado! Returno do Atlético é inferior ao do lanterna do Brasileiro

Em oito partidas na competição, Galo teve apenas uma vitória; Distância para zona de rebaixamento é de quatro pontos

O Atlético Mineiro vive uma fase turbulenta no Campeonato Brasileiro. Afinal, no segundo turno da competição, o Galo tem um aproveitamento inferior ao do Sport, lanterna na tabela.

Em oito partidas, o clube mineiro venceu um, empatou dois e perdeu cinco. Ou seja, conquistou cinco pontos e tem o aproveitamento de 20,83%. O Sport tem 21% em todo o campeonato. Assim, o Leão amarga a lanterna da competição e tem a pior campanha no geral. No recorte do returno, o Sport soma uma vitória, três empates e três derrotas em sete partidas, com um aproveitamento de 28.57%.