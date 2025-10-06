Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo-2024 emplaca quase um time inteiro de convocados em Datas Fifa

Do goleiro ao centroavante, Glorioso teve oito nomes em quatro seleções diferentes nos últimos tempos
A torcida do Botafogo suspira algumas vezes com saudades de “ex”. Afinal, a equipe titular de 2024 vai se desmanchando mais rápido do que o desejável. No entanto, aquele grupo deixa ainda marcas importantes. Uma delas é o fato de ser quase toda formada por nomes que defendem suas seleções em Datas Fifa. No 2024-2025, são sete convocados. A saber: o goleiro John (Brasil), o lateral-direito Vitinho (Brasil), o zagueiro Bastos (Angola), o lateral-esquerdo Telles (Brasil), o meia Almada (Argentina), o meia-atacante Savarino (Venezuela), o atacante Luiz Henrique (Brasil) e o centroavante Igor Jesus (Brasil).

Apenas o zagueiro Barboza e os volantes Freitas e Gregore não foram chamados no período que compreende a campanha vitoriosa do Botafogo na Libertadores e Brasileirão do ano passado até o presente. No entanto, o xerife esteve na mira do Uruguai (ele é naturalizado), assim como o último da lista no radar do Brasil.

No banco do Mais Tradicional, ainda teve o goleiro Gatito, lembrado em convocações do Paraguai, seleção que está, aliás, de volta à Copa do Mundo após 16 anos de ausência.

Dos lembrados, John foi o último chamado. O goleiro, inclusive, puxa a lista dos campeões que deixaram o Botafogo. O camisa 12 foi realizar o sonho de disputar a Premier League e trocou o Alvinegro pelo Nottingham Forest (ING), onde tem a companhia do centroavante Jesus. Almada foi para o Lyon (FRA). Em seguida, o Glorioso o vendeu para o Atlético de Madrid (ESP). Luiz Henrique, por sua vez, está no Zenit, da Rússia.

Quarto colocado desta edição do Brasileirão, o Botafogo volta a campo somente no dia 15 deste mês, quando recebe o Flamengo, pela rodada 28, em clássico realizado no Estádio Nilton Santos.

Botafogo futebol internacional

