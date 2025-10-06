Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Beraldo aponta caminho para superar concorrência na Seleção

Beraldo aponta caminho para superar concorrência na Seleção

Zagueiro volta a ter chance de disputar uma Data Fifa sob o comando de Carlo Ancelotti e busca cravar sua vaga na Copa do Mundo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Beraldo ganhou mais uma oportunidade na Seleção Brasileira com o técnico Carlo Ancelotti. O zagueiro estará presente para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, em outubro. Para tentar cravar sua vaga na Amarelinha, o jogador do Paris Saint-Germain destacou que a versatilidade em campo para superar a forte concorrência.

“Lateral-esquerdo é uma função que eu também faço muito bem, acho que eu consigo variar nessas funções na defesa, é uma coisa muito positiva para mim poder fazer mais de uma função dentro de campo. No que o professor Ancelotti precisar eu acredito que eu posso ajudar, se ele quiser me colocar de lateral esquerdo ou zagueiro eu estarei à disposição sempre”, disse Beraldo, em entrevista ao ge.

Aliás, Beraldo já atuou como lateral-esquerdo em sua última partida com a Seleção Brasileira, contra o Paraguai, em junho. A posição não foi algo anormal, já que ele joga às vezes no PSG da mesma maneira. O zagueiro de origem também destacou que deseja disputar uma Copa do Mundo.

“É sempre uma honra poder ser lembrado pelo nosso treinador e poder vestir a camisa da seleção brasileira novamente, poder entrar nesse ciclo de Copa do Mundo, que é daqui a oito meses”, afirmou Beraldo antes de complementar.

“O meu objetivo aqui é poder disputar a Copa do Mundo, poder ajudar a nossa seleção brasileira para que a gente conquiste esse título novamente”, destacou.

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul em amistoso nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília). Posteriormente, na terça, encara o Japão, às 7h30. Além disso, a Seleção Brasileira volta a campo em novembro, provavelmente contra Senegal e Tunísia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar