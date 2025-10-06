Beraldo aponta caminho para superar concorrência na Seleção

Zagueiro volta a ter chance de disputar uma Data Fifa sob o comando de Carlo Ancelotti e busca cravar sua vaga na Copa do Mundo

“Lateral-esquerdo é uma função que eu também faço muito bem, acho que eu consigo variar nessas funções na defesa, é uma coisa muito positiva para mim poder fazer mais de uma função dentro de campo. No que o professor Ancelotti precisar eu acredito que eu posso ajudar, se ele quiser me colocar de lateral esquerdo ou zagueiro eu estarei à disposição sempre”, disse Beraldo, em entrevista ao ge.

Beraldo ganhou mais uma oportunidade na Seleção Brasileira com o técnico Carlo Ancelotti. O zagueiro estará presente para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, em outubro. Para tentar cravar sua vaga na Amarelinha, o jogador do Paris Saint-Germain destacou que a versatilidade em campo para superar a forte concorrência.

Aliás, Beraldo já atuou como lateral-esquerdo em sua última partida com a Seleção Brasileira, contra o Paraguai, em junho. A posição não foi algo anormal, já que ele joga às vezes no PSG da mesma maneira. O zagueiro de origem também destacou que deseja disputar uma Copa do Mundo.

“É sempre uma honra poder ser lembrado pelo nosso treinador e poder vestir a camisa da seleção brasileira novamente, poder entrar nesse ciclo de Copa do Mundo, que é daqui a oito meses”, afirmou Beraldo antes de complementar.

“O meu objetivo aqui é poder disputar a Copa do Mundo, poder ajudar a nossa seleção brasileira para que a gente conquiste esse título novamente”, destacou.

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul em amistoso nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília). Posteriormente, na terça, encara o Japão, às 7h30. Além disso, a Seleção Brasileira volta a campo em novembro, provavelmente contra Senegal e Tunísia.