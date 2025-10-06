Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bayern interessado em zagueiro do Crystal Palace para 2026

Bayern interessado em zagueiro do Crystal Palace para 2026

Marc Guéhi atrai atenção de grandes clubes europeus e pode reforçar o gigante alemão sem custo de transferência
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Bayern de Munique está de olho em Marc Guéhi, do Crystal Palace, e pode tentar contratar o zagueiro em 2026, segundo informações da ‘Sky Sports’ da Alemanha divulgadas nesta segunda-feira (6).

LEIA MAIS: Clube francês quer empréstimo de Endrick, do Real Madrid

O defensor inglês, de 25 anos, quase se transferiu para o Liverpool no último verão, mas a negociação não avançou porque o Crystal Palace não conseguiu contratar um substituto a tempo.

Agora, Guéhi pode se mudar para a Bundesliga e reforçar o campeão alemão sem custo de transferência. Max Eberl, diretor-geral do Bayern, é um grande admirador do jogador, de acordo com a imprensa alemã.

O Crystal Palace deseja renovar o contrato do capitão, mas o interesse em Guéhi é intenso. Isto porque vários clubes da Premier League acompanham sua situação de perto. Além do Liverpool, o Barcelona também busca um acordo com o zagueiro, que já teve seu nome especulado no Real Madrid.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar