Athletico x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de ataques poderosos, Furacão e Galinho se enfrentam em Curitiba valendo uma vaga na grande final do Campeonato Brasileiro Sub-17 / Crédito: Jogada 10

O Campeonato Brasileiro Sub-17 conhecerá seu primeiro finalista em um grande clássico nesta terça-feira (7). O Athletico recebe o Atlético-MG às 19h (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba. A partida é um duelo único e decisivo pela semifinal da competição, que promete muitos gols. As duas equipes chegam com a moral elevada após classificações dramáticas nas quartas de final. O Athletico, que tem a vantagem de jogar em casa por ter feito melhor campanha, eliminou o Fluminense nos pênaltis. Já o Atlético-MG superou o Flamengo com um gol nos minutos finais. O vencedor do confronto enfrentará Palmeiras ou Grêmio na grande final.

Onde assistir A partida entre Athletico e Atlético, pela semifinal do Brasileiro Sub-17, terá transmissão ao vivo do SporTV. Como chega o Athletico O Athletico chega para a semifinal como um dos times mais fortes da competição. A equipe paranaense terminou a primeira fase na segunda posição. Além disso, possui o segundo melhor ataque do campeonato, com 50 gols marcados, e o artilheiro do torneio, o atacante Davi Alves, autor de 18 gols. Para este confronto, o Furacão, treinado por Guilherme Nascimento, aposta na força da Ligga Arena para chegar à final. O time já venceu o Atlético-MG nesta edição do torneio, por 2 a 1, fora de casa, e chega confiante, apesar da classificação sofrida nos pênaltis contra o Fluminense na fase anterior. Como chega o Atlético O Atlético chega a Curitiba embalado por uma classificação heroica e com um ataque também muito poderoso. O Galinho marcou 44 gols na primeira fase, sendo o terceiro melhor ataque. A equipe comandada por Henrique Teixeira, aliás, marcou em todos os jogos que disputou na competição até aqui.