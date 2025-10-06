Assumindo ou instigando? Novos indícios deixados por Vini Jr sobre o romance com Virgínia

Assumindo ou instigando? Novos indícios deixados por Vini Jr sobre o romance com VirgíniaCamisa 7 do Real Madrid começou a deixar sinais públicos de envolvimento com a influenciadora e sequer escondeu a companhia em novo flagra
Embora ainda esteja mantendo discrição quanto ao romance com Virginia Fonseca, que já assumiu sua proximidade com Vini Jr., o atacante do Real Madrid tem deixado cada vez mais sinais no ar. Os indícios anteriores se baseavam em flagras da mídia, mas desde a última sexta-feira (03), o camisa 7 também vem tornando as interações públicas.
O indício mais recente se deu na saída do Estádio Santiago Bernabéu, na noite do último sábado (04), em Madrid. Após marcar dois gols e garantir a vitória merengue na LaLiga, o camisa 7 deixou o local acompanhado do assessor Felipe e da amiga Duda Freire, enquanto Virginia, que seguia o grupo, não evitou as câmeras e passou sorridente pela imprensa.
Distinto ao flagra no barco, em que os dois deixaram o local em momentos distintos para evitar rumores, desta vez ela deixou o Bernabéu no mesmo momento do jogador. Ele, porém, estava ocupado atendendo torcedores no momento em que a influencer passou pelas câmeras.
a Virgínia passando do lado se achando não da
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/YnnWaru2tv
— isy