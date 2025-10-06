Após traição de Yuri Lima, término e reconciliação, Iza abre o jogo pela primeira vez: “Mais madura”

Cantora fez um vídeo nas redes sociais expondo traição e terminando relacionamento; Casal se reconciliou meses depois / Crédito: Jogada 10

Iza falou pela primeira vez sobre o vídeo que publicou nas redes sociais após descobrir uma traição do jogador Yuri Lima em 2024. Na publicação, a cantora revelou o caso e anunciava o fim da relação com o pai da sua filha. No entanto, após dois meses, ela optou por retomar o relacionamento. Na época, ambas as decisões tiveram alta repercussão na internet. Dessa forma, Iza comentou sobre como lida com a exposição da sua vida nas redes sociais.

“Não estou lidando nem vendo (os comentários). Recebi a notícia (da traição) uma hora antes de gravar o vídeo. Me senti em perigo, essa foi a real. Estava grávida, cheia de hormônios. É complicado abrir a vida para pessoas que te amam e para aquelas que não te amam. Porém, enquanto mulher, não me arrependo do que fiz. Lembro de ter conversado com uma professora de ioga, que comecei a praticar na gravidez. Certa vez, ela me disse: ‘Quando a gente está grávida, não tem de segurar nada’. Peguei aquilo e guardei. Naquela situação, não foi diferente. É claro que já me culpei, mas fiz o que estava ao meu alcance. Hoje, me sinto mais madura para lidar com as coisas de outra forma”, disse. Assim, a cantora comentou sobre como a internet pode influenciar na vida das pessoas. Ela ainda afirmou que se sente frágil nessa situação. “Sendo muito sincera, acho que fiquei mais frágil (após o episódio). As pessoas falam: ‘Iza não acessa as redes sociais, não olha (os comentários). Isso é tão adulto’. Não é adulto, é só fragilidade mesmo. Estou fugindo. A gente não sabe o tamanho que a internet tem na nossa vida até algo nesse sentido acontecer. Partimos do princípio de que as pessoas pensam antes de escrever, mas na verdade, não. E as palavras podem bater em mim de uma forma mais profunda do que deveria. Para eu estar super conectada, preciso me sentir muito bem porque sei que vou me deparar com todo o tipo de coisa”, afirmou.

Yuri abdicou de sua carreira como jogador A notícia do término pegou o ex-jogador de surpresa, visto que ele estava em campo no momento da publicação do vídeo, mas revirou sua vida. Segundo fontes, depois de pedir a rescisão de contrato com o Mirassol, Yuri foi trabalhar na empresa de Iza – como uma das supostas condições impostas por ela na reconciliação. Após alguns meses em que os dois decidiram adotar uma postura mais discreta nas redes sociais, eles fizeram a primeira reaparição pública no Carnaval. Inicialmente, nos desfiles das escolas de samba de São Paulo. Depois, acompanharam o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial no Rio de Janeiro em um camarote na Sapucaí. Além do Mirassol, Yuri soma passagens por grandes clubes do Brasil, como Fluminense e Santos. Ele também atuou por Cuiabá, Juventude e Osasco Audax. Atualmente, ele segue no futebol, mas trabalha com o agenciamento de atletas. Bastidores da reconciliação Iza e Yuri Lima voltaram a morar juntos após um breve rompimento de quase dois meses. Na época, a cantora, que estava em reta final de gravidez, se reaproximou do ex para que ele pudesse acompanhá-la nesta fase final da gestação de Nala – primeira filha do casal.