Apesar de erros no clássico, Abatti é árbitro com quem Palmeiras pontua menos

Catarinense é afastado pela CBF após erros em São Paulo x Palmeiras; veja quem é o árbitro que dá "azar" ao seu time

A rodada do fim de semana do Brasileirão ficou marcada por polêmicas de arbitragem, incluindo a de Ramon Abatti Abel (SC) na partida entre São Paulo e Palmeiras. Os erros no clássico fizeram a CBF afastá-lo das escalas para “treinamento, aprimoramento e avaliação interna”, aliás. No entanto, apesar da performance de domingo (5/10), Ramon Abatti Abel ainda é o árbitro com quem o Palmeiras menos pontua no Brasileirão.

Afinal, levantamento inédito do “Bolavip Brasil” descobriu quais são os árbitros que trazem azar às principais equipes do país. E a média de pontos do Palmeiras com Ramon Abatti Abel em campo é 65% menor do que com outros árbitros na escala.

LEIA MAIS: Sem Ederson, Bento assume posto de goleiro mais experiente na Seleção

Para chegar ao resultado, foram consideradas todas as partidas do Campeonato Brasileiro desde a edição de 2021 até a 27ª rodada da Série A deste ano, com a ajuda da plataforma de estatísticas Opta. Calculou-se a quantidade de pontos ganhos por cada equipe com cada árbitro. Foram descartadas as médias de pontos ganhos com árbitros que apitaram quatro jogos ou menos de um determinado time.

Os erros de Abatti a favor do Palmeiras

No clássico contra o São Paulo, ocorreram ao menos dois erros cruciais. Quando a partida estava 2 a 0 para o São Paulo, Abatti Abel deixou de marcar pênalti a favor do Tricolor num lance em que o palmeirense Allan acertou um carrinho em Tapia dentro da área. O VAR não chamou o árbitro para revisão. A outra jogada foi uma entrada dura de Andreas Pereira em Marcos Antônio – passível de cartão vermelho. Novamente, o VAR não entrou em ação para checagem.