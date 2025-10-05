Volta Redonda dificulta e Goiás empata, mas continua na vice-liderança da B

Duelo entre o Esmeraldino e o Voltaço foi frenético com bolas na trave e expulsões de ambos os lados ainda no primeiro tempo / Crédito: Jogada 10

Goiás e Volta Redonda ficaram no empate em 0 a 0, neste sábado (04/10), no Raulino de Oliveira, mas não por falta de ímpeto dos dois lados. Até porque os cariocas lutam contra o rebaixamento, já o Esmeraldino almeja o acesso e o título. Ambos os tempos foram marcados pela dinâmica, com bolas na trave, expulsões e intervenções dos goleiros. Com o resultado, os goianos permaneceram na segunda colocação, ao alcançar os 51 pontos, dois a menos que o líder Coritiba, com os mesmos 30 jogos. Por outro lado, donos da casa continuam em 17º lugar, com 31 pontos, também com uma diferença de dois para o Athletic, primeiro time fora do Z-4.

Goiás é dominante e empilha chances O time carioca tentou aproveitar que estava em seus domínios e começou o o embate com uma postura mais ofensiva. A equipe concentrava suas jogadas pelo lado esquerdo. Em contrapartida, o Goiás apostava nos contra-ataques. Os visitantes chegaram perto de abrir o placar em lance individual de Jajá pela direita. Contudo, o goleiro Jefferson Paulino estava atento e defendeu. Por sinal, o Esmeraldino chegou a abrir o placar em belo chute de Bryann na entrada da área, mas o VAR anulou o gol. Isso porque identificou uma falta do atleta na origem da jogada. Os visitantes gradativamente se impuseram e tiveram outras duas oportunidades claras. Jajá finalizou e contou com desvio para carimbar o travessão. O atacante teve outra chance, mas o goleiro do Volta Rodanda fez intervenção essencial. Na reta final da primeira etapa, o Goiás passou a ter um jogador a menos. Bryann acertou o adversário no rosto e o árbitro de vídeo recomendou a expulsão. Apesar disso, a desvantagem numérica durou poucos minutos. Afinal, nos acréscimos, Raí recebeu o segundo cartão amarelo.