Vítor Pereira é expulso, e Wolverhampton segue sem vencer na Premier League

Com André, Arias e João Gomes como titulares, time sai na frente do Brighton, mas permite o empate dentro de casa / Crédito: Jogada 10

Wolverhampton e Brighton ficaram no empate em 1 a 1, neste domingo (5), em duelo válido pela sétima rodada da Premier League, disputado no estádio Molineux. O primeiro tempo teve destaque para a expulsão de Vítor Pereira, aos 20 minutos, que reclamou da arbitragem. Mesmo assim, deixou o campo sob aplausos e cânticos da torcida. Na jogada seguinte, os Wolves abriram o placar. Em cobrança de falta, a bola chegou à área e Munetsi finalizou, sem chances para o goleiro Verbruggen, que ainda tocou na bola antes do gol.