Vasco x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Cruz-Maltino e Leão da Barra se enfrentam neste domingo (5), em São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro
Neste domingo (5), o Vasco recebe o Vitória, às 16h, em São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino precisa da vitória para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento e começar a olhar para a parte de cima da tabela de classificação. Já o Leão da Barra luta para deixar o Z4. No primeiro turno, o time baiano derrotou a equipe carioca por 2 a 1, no Barradão.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar o embate, ao vivo, a partir de 14h30. Ricardo Froede assume o microfone da narração. Ao seu lado, dois nomes de peso no jornalismo esportivo. A saber: Thiago Hugolini (comentários) e Christopher Henrique (reportagens).

