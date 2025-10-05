Série C: Brusque vence Ponte e mantém chance de acesso; Macaca precisa de empare para ir à final

Vitória catarinense por 2 a 1, no Estádio Augusto Bauer, embolou a busca pelo acesso no Grupo C da Série C do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Brusque derrotou a Ponte Preta por 2 a 1 na noite deste sábado (04), no Estádio Augusto Bauer, pela quinta rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Diego Mathias e Guilherme Pira marcaram os gols que garantiram a vitória dos catarinenses, enquanto Diego Tavares descontou para os paulistas — garantidos na Série B desde a rodada anterior, mas ainda lçutando para chegar na final. Com o resultado, o time do Vale do Itajaí chegou a seis pontos no Grupo C e manteve acesa a esperança de acesso. Isso porque o triunfo mantém o Brusque na cola do Guarani, que soma sete pontos na vice-liderança da chave, e um pouco mais distante da Ponte Preta, com 10.

A Macaca garantiu acesso na rodada passada e não teve sua posição alterada na tabela, mas perdeu a chance de garantir vaga na final antecipadamente. Agora, a Ponte precisa de um empate no clássico contra o Guarani para garantir classificação à decisão da Série C. O duelo está marcado para o próximo sábado (11), às 17h, no Estádio Moisés Lucarelli. Vale destacar que apenas os dois primeiros colocados de cada grupo garantem vaga na segunda divisão nacional. Ou seja, Brusque e Guarani duelam ponto a ponto pelo acesso. Como o Brusque superou a Ponte A equipe alternativa da Ponte iniciou o confronto de maneira equilibrada, enquanto o Brusque apostou em jogadas rápidas pelos lados do campo desde o princípio. Para isso, contava especialmente com Guilherme Pira. O Brusque abriu o placar com Diego Mathias aos 21 minutos do primeiro tempo, após finalização de primeira em sobra na pequena área. A Macaca até tentou reagir ao baque do gol, mas esbarrou na falta de criatividade ofensiva e encontrou dificuldades para furar a marcação dos donos da casa.

A etapa final contou com forte intensidade, e os catarinense ampliaram o placar no primeiro minuto. Guilherme Pira aproveitou o rebote da bola na trave e só precisou empurrar para o fundo das redes, mas a tranquilidade da vantagem durou pouco. Isso porque Diego Tavares diminuiu para Ponte dois minutos depois — mas a reação não passou de um esboço. Definição na última rodada As partidas decisivas do Grupo C ocorrerão simultaneamente no próximo sábado (11), às 17h. O Brusque visita o Náutico, nos Aflitos, e depende de uma vitória para seguir sonhando com o acesso. Além disso, precisa torcer por um tropeço do Guarani diante da Ponte Preta para alcançar a segunda posição da chave e garantir o retorno à Série B. Com a vaga já garantida, a Ponte Preta pode exercer papel decisivo no destino do seu maior rival, Guarani, em clássico campineiro que promete fortes emoções e casa cheia em Campinas.