São Paulo x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Clássico reúne o Tricolor, que tenta aliviar pressão das últimas partidas, com o Verdão, que segue da briga pela liderança da tabela

Prepare o coração! O domingo (03) será de clássico na capital paulista! São Paulo e Palmeiras entram em campo para realizar o último Choque-Rei da temporada. A partida acontece no Morumbis, às 16h, válida pela 27ª rodada do Brasileirão.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite a partida, ao vivo, a partir de 14h30. Christian Rafael já anunciou em suas redes sociais que vai narrar o clássico. João Miguel Lotufo assume a responsabilidade de comentar o Choque-Rei. Bruno Nunes completa a equipe com suas ótimas reportagens.